Ibrahimovic lancia un messaggio social al mondo Milan | “Sto arrivando per te”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 5 agosto 2021) La stagione è ormai alle porte, mancano 16 giorni al fischio d’inizio della partita che darà il via al campionato di Serie A 2021/22. Zlatan, stella e leader del, era sparito da Instagram dal 16 luglio. L’ultimo suo post, una foto insieme a Mbappè. Un lasso di tempo lungo per un personaggio come lui, sempre molto attivo sulnetwork. Molti si chiedevano se lo svedese sarebbe riuscito a recuperare in tempo dall’infortunio al ginocchio per la prima partita stagionale dei rossoneri contro la Sampdoria, prevista il 23/08. Lo svedese ha in qualche modo risposto alla domanda, ovviamente alla sua maniera, caricando una ...