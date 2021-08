I veri amici si vedono nel momento dell'incarico bis (Di giovedì 5 agosto 2021) È piuttosto felice il destino di molti «silurati» di governi e ministeri passati: trovano nuove posizioni grazie a solide fedeltà con chi ora è al comando. Ad esempio l'ex ministra per l'Innovazione Paola Pisano, che di certo non ha brillato nell'era Conte. Ma la lista è lunga. Uscire dalla porta e rientrare agilmente dalla finestra è una disciplina nella quale la classe politica italiana sicuramente eccelle. È quasi un peccato non sia tra quelle olimpiche: di recente abbondano campioni, pronti alla medaglia d'oro, che terminano un incarico di governo per ottenere una bella consulenza. Grazie, magari, a qualche amico di partito o di cordata politica che dà la possibilità ... Leggi su panorama (Di giovedì 5 agosto 2021) È piuttosto felice il destino di molti «silurati» di governi e ministeri passati: trovano nuove posizioni grazie a solide fedeltà con chi ora è al comando. Ad esempio l'ex ministra per l'Innovazione Paola Pisano, che di certo non ha brillato nell'era Conte. Ma la lista è lunga. Uscire dalla porta e rientrare agilmente dalla finestra è una disciplina nella quale la classe politica italiana sicuramente eccelle. È quasi un peccato non sia tra quelle olimpiche: di recente abbondano campioni, pronti alla medaglia d'oro, che terminano undi governo per ottenere una bella consulenza. Grazie, magari, a qualche amico di partito o di cordata politica che dà la possibilità ...

