I problemi del volley italiano a Tokyo (Di giovedì 5 agosto 2021) Le squadre italiane della pallavolo sono state eliminate nel giro di 24 ore l'una dall'altra, entrambe ai quarti di finale. Se per la maschile era difficile attendersi qualcosa di più, considerata la parabola discendente imboccata da questo ciclo del commissario tecnico Gianlorenzo Blengini, le condizioni precarie di Giannelli e Zaytsev, e il livello degli avversari, per la femminile l'obiettivo minimo era la semifinale – traguardo mai raggiunto dalle donne nella storia olimpica. Non sarebbe stato assurdo nemmeno pensare di giocarsi la medaglia d'oro con le altre favorite: Brasile, Serbia e Cina. Gli uomini in realtà, dopo il secondo posto nel girone (in linea con le aspettative) ...

