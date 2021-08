I musei italiani e il green pass: ecco tutto quello che c’è da sapere (Di venerdì 6 agosto 2021) Life&People.it tutto è pronto nel nostro paese per l’introduzione del green pass, anche nei musei. Lo strumento con cui il governo italiano (e non solo) punta a combattere l’emergenza Coronavirus diventerà obbligatorio in molti luoghi a partire da oggi, 6 agosto. L’ora X cambierà le regole del gioco per molti, moltissimi imprenditori (e i loro utenti), il certificato verde elettronico verrà richiesto in una moltitudine di attività e garantirà un accesso sicuro a tutti coloro che avranno accettato le regole del gioco. Fondamentale, per ricevere il documento sul proprio smartphone, è una sola condizione: essere immuni ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 6 agosto 2021) Life&People.itè pronto nel nostro paese per l’introduzione del, anche nei. Lo strumento con cui il governo italiano (e non solo) punta a combattere l’emergenza Coronavirus diventerà obbligatorio in molti luoghi a partire da oggi, 6 agosto. L’ora X cambierà le regole del gioco per molti, moltissimi imprenditori (e i loro utenti), il certificato verde elettronico verrà richiesto in una moltitudine di attività e garantirà un accesso sicuro a tutti coloro che avranno accettato le regole del gioco. Fondamentale, per ricevere il documento sul proprio smartphone, è una sola condizione: essere immuni ...

Advertising

Luisjvelagmail1 : RT @galleriaspada: Da venerdì 6 agosto la Galleria Spada, come tutti i musei italiani, richiede il 'green pass' per l'accesso al palazzo. O… - AraceliRego : RT @galleriaspada: Da venerdì 6 agosto la Galleria Spada, come tutti i musei italiani, richiede il 'green pass' per l'accesso al palazzo. O… - PabrabraB : @cris_cersei Posso garantire che nei musei pubblici italiani sono già arrivati gli apparecchi dotati di app per ver… - galleriaspada : Da venerdì 6 agosto la Galleria Spada, come tutti i musei italiani, richiede il 'green pass' per l'accesso al palaz… - kittabov : Musei italiani in sicurezza???? -