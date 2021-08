I Luminari – Il destino nelle stelle | disponibile da ora su Now

(Di giovedì 5 agosto 2021) Finalmente, è– Il. Si tratta di una miniserie composta da 6 episodi e basata sul romanzo di Eleanor Catton. La regia è stata affidata a Claire McCarty, mentre la stessa Eleanor si è occupata della sceneggiatura. L’ambientazione della Nuova Zelanda ha fatto si che l’atmosfera dello show fosse molto suggestiva. Sappiamo che le riprese sono avvenute in luoghi come la costa sud orientale dell’Isola del Sud e nella città di Hokitika. Gli elementi portanti di Isono legati all’amore, al desiderio di vendetta, all’avventura e a misteri da ...

Avventura, evasione, vendetta, romanticismo e misticismo si fondono ne I Luminari - Il destino nelle stelle, avvincente miniserie che segna il ritorno in tv della sempre affascinante Eva Green dopo il successo di Penny Dreadful. Basato sull'omonimo romanzo della ... Il period drama, ambientato durante la corsa all'oro nella Nuova Zelanda del 1860, è basato sull'omonimo romanzo di Eleanor Catton. La serie con Eva Green ambientata nella Nuova Zelanda della corsa all'oro è un western che gode di buon montaggio, buona recitazione e scenografie imponenti. La sceneggiatura invece perde spesso colp ...