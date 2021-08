“I laziali non votano perché…”: quell’autogol di Calenda che può costargli l’elezione (Di giovedì 5 agosto 2021) Roma, 5 ago – La rete, si sa, non perdona. Soprattutto se hai sparato una castroneria e vorresti fosse dimenticata. Mentre la rete no, non dimentica nulla. Così come i laziali non hanno dimenticato un vecchio tweet di Carlo Calenda che, in questi giorni, sta ricominciando a girare sui social. E che può costargli molto caro. Come tutti sanno, Calenda è candidato a sindaco di Roma. Secondo i sondaggi, è messo anche piuttosto bene. Tanto che potrebbe andarsela a giocare al ballottaggio con Michetti, qualora dovesse spuntarla su Gualtieri e la Raggi. Tuttavia, per riuscire nell’impresa, c’è da stare un po’ più accorti quando ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 5 agosto 2021) Roma, 5 ago – La rete, si sa, non perdona. Soprattutto se hai sparato una castroneria e vorresti fosse dimenticata. Mentre la rete no, non dimentica nulla. Così come inon hanno dimenticato un vecchio tweet di Carloche, in questi giorni, sta ricominciando a girare sui social. E che puòmolto caro. Come tutti sanno,è candidato a sindaco di Roma. Secondo i sondaggi, è messo anche piuttosto bene. Tanto che potrebbe andarsela a giocare al ballottaggio con Michetti, qualora dovesse spuntarla su Gualtieri e la Raggi. Tuttavia, per riuscire nell’impresa, c’è da stare un po’ più accorti quando ...

Advertising

ilkosta_twit : RT @mrk4m1: Sono passati 5 giorni e @RegioneLazio non ha ancora ufficializzato nessuna comunicazione ai 6mln di cittadini laziali. Questa… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Non tutti hanno colto l'ironia... - IlPrimatoN : Non tutti hanno colto l'ironia... - maxgreco : RT @mrk4m1: Sono passati 5 giorni e @RegioneLazio non ha ancora ufficializzato nessuna comunicazione ai 6mln di cittadini laziali. Questa… - leoneduemila : RT @mrk4m1: Sono passati 5 giorni e @RegioneLazio non ha ancora ufficializzato nessuna comunicazione ai 6mln di cittadini laziali. Questa… -