I “compagni” di Achille Lollo infuriati: volevano “silenziare” la morte dell’assassino di Primavalle (Di giovedì 5 agosto 2021) I “compagni” di Achille Lollo piangono commossi la sua morte e s’infuriano con chi (uno di loro, tra l’altro) ha divulgato la notizia sul web, notizia poi ripresa dal giornalista Ugo Maria Tassinari, curatore del blog di ricerca e documentazione storica “Fascinazione“. Tassinari, il giorno dopo la notizia della scomparsa dell’assassino di Primavalle, il militante comunista che partecipò alla vigliacca azione contro la famiglia Mattei, viene preso di mira dai redattori della rivista comunista “Contropiano” e accusato di aver esposto la morte del loro amico alle “gazzarre ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 agosto 2021) I “” dipiangono commossi la suae s’infuriano con chi (uno di loro, tra l’altro) ha divulgato la notizia sul web, notizia poi ripresa dal giornalista Ugo Maria Tassinari, curatore del blog di ricerca e documentazione storica “Fascinazione“. Tassinari, il giorno dopo la notizia della scomparsadi, il militante comunista che partecipò alla vigliacca azione contro la famiglia Mattei, viene preso di mira dai redattori della rivista comunista “Contropiano” e accusato di aver esposto ladel loro amico alle “gazzarre ...

Advertising

Novaluxor : RT @ChiodiDonatella: È MORTO #ACHILLELOLLO: PIETÀ PER IL BOIA DI #PRIMAVALLE? E PERCHÉ? 'Uccidere un #fascista non era reato' Lui ne bruci… - giovannella58 : RT @ChiodiDonatella: È MORTO #ACHILLELOLLO: PIETÀ PER IL BOIA DI #PRIMAVALLE? E PERCHÉ? 'Uccidere un #fascista non era reato' Lui ne bruci… - Sulituan78 : RT @ChiodiDonatella: È MORTO #ACHILLELOLLO: PIETÀ PER IL BOIA DI #PRIMAVALLE? E PERCHÉ? 'Uccidere un #fascista non era reato' Lui ne bruci… - VivianaP1511 : RT @ChiodiDonatella: È MORTO #ACHILLELOLLO: PIETÀ PER IL BOIA DI #PRIMAVALLE? E PERCHÉ? 'Uccidere un #fascista non era reato' Lui ne bruci… - ilpazientezero : RT @ChiodiDonatella: È MORTO #ACHILLELOLLO: PIETÀ PER IL BOIA DI #PRIMAVALLE? E PERCHÉ? 'Uccidere un #fascista non era reato' Lui ne bruci… -