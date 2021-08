I club di Serie A amareggiati per l’accordo Cvc-Liga. Il progetto non è naufragato e Inter e Juve ci ripensano (Di giovedì 5 agosto 2021) La Gazzetta commenta la notizia dell’accordo tra il Fondo Cvc e LaLiga spagnola. Ricorda che l’accordo era stato proposto alla Serie A, che lo ha snobbato, e ricorda anche i nomi dei club che, all’epoca si misero di traverso. “Si sono tirati indietro all’ultimo momento Juventus e Inter, che avevano invece sposato il progetto subito naufragato della Superlega, la Lazio di Lotito, Interessato a mantenere lo status quo, e le società a lui più vicine: Napoli, Fiorentina, Atalanta e Verona“. Proprio l’Inter ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021) La Gazzetta commenta la notizia deltra il Fondo Cvc e Laspagnola. Ricorda cheera stato proposto allaA, che lo ha snobbato, e ricorda anche i nomi deiche, all’epoca si misero di traverso. “Si sono tirati indietro all’ultimo momentontus e, che avevano invece sposato ilsubitodella Superlega, la Lazio di Lotito,essato a mantenere lo status quo, e le società a lui più vicine: Napoli, Fiorentina, Atalanta e Verona“. Proprio l’...

Advertising

napolista : Sulla Gazzetta. La notizia ha animato la giornata dei vertici della Serie A. Advent e Fsi sono ancora interessate a… - periodicodaily : Le amichevoli per club ed il calcio estivo, illudono spesso le aspettative #serieA #calcioestivo - aBcDaRiio16 : RT @ProfetaMetal: Cerco club per la prossima stagione Xbox Ruoli difensore centrale e terzino (dò più priorità a club che giocano in serie… - Luciferoxxxx : RT @A_C_CREMA1908: Mercato in entrata : A.C.Crema esport è lieta di ufficializzare @toro_booooMo4, ex team Amelia . Portiere che non ha bi… - ProfetaMetal : Cerco club per la prossima stagione Xbox Ruoli difensore centrale e terzino (dò più priorità a club che giocano in serie a) -