Hotel no mask, Cunial a fianco della famiglia 'che si è sottratta alle misure anti Covid' (Di giovedì 5 agosto 2021) L'Albergo Cavallino Bianco, ha subito la sospensione dell'esercizio, per ordine del presidente della provincia di Bolzano, Arnold Kompatscher, per non aver ottemperato alle misure restrittive anti - ... Leggi su vicenzatoday (Di giovedì 5 agosto 2021) L'Albergo Cavallino Bianco, ha subito la sospensione dell'esercizio, per ordine del presidenteprovincia di Bolzano, Arnold Kompatscher, per non aver ottemperatorestrittive- ...

Advertising

fanpage : Niente mascherine, nessun distanziamento sociale, scarsissimo rispetto delle norme anti Covid. La giustificazione d… - HuffPostItalia : Chiude l'hotel no mask a San Candido. L'ex 5 stelle Cunial: 'Non si può, qui ho il domicilio parlamentare' - Corriere : Retromarcia dell’hotel di lusso «no mask» (per evitare la chiusura): «Rispetteremo mi... - higuera2866 : RT @Corriere: Retromarcia dell’hotel di lusso «no mask» (per evitare la chiusura): «Rispetteremo mi... - MelgerTina : RT @crlggg: Alto Adige, chiuso l’hotel «no mask» a quattro stelle: «Dipendenti senza protezioni» -