Hotel no mask a San Candido, oggi chiude il Cavallino Bianco: 'Chi ha il diritto di togliermi la licenza?' (Di giovedì 5 agosto 2021) oggi chiude l'albergo no mask a quattro stelle di San Candido, come disposto da un'ordinanza - ingiunzione del presidente della Provincia di , Arno Kompatscher. Il provvedimento, che avrà una durata ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 agosto 2021)l'albergo noa quattro stelle di San, come disposto da un'ordinanza - ingiunzione del presidente della Provincia di , Arno Kompatscher. Il provvedimento, che avrà una durata ...

Advertising

Corriere : Alto Adige, chiuso per 10 giorni l’hotel di lusso «no mask». Disdette per 100 mila euro - fanpage : Niente mascherine, nessun distanziamento sociale, scarsissimo rispetto delle norme anti Covid. La giustificazione d… - Corriere : Alto Adige, centinaia in difesa dell’hotel «no mask». Il titolare: «Minacciano di togliermi la licenza» - CiccioniSe : RT @HuffPostItalia: Chiude l'hotel no mask a San Candido. L'ex 5 stelle Cunial: 'Non si può, qui ho il domicilio parlamentare' https://t.co… - gemini9500 : RT @fattoquotidiano: Covid, prevista la chiusura dell’hotel no mask di San Candido. La deputata no vax Cunial: “No, è il mio domicilio da p… -