Hotel no mask a San Candido, il titolare non si pente. E scatta la chiusura per dieci giorni (Di giovedì 5 agosto 2021) Il provvedimento del presidente della Provincia autonoma di Bolzano scatta oggi. Bandiera dei no vax davanti l'albergo. Il proprietario appoggiato dalla deputata Cunial. Il sindaco: "Sono dispiaciuto ma non accetto discussioni sul rispetto delle norme, ho avuto il Covid e ho... Leggi su repubblica (Di giovedì 5 agosto 2021) Il provvedimento del presidente della Provincia autonoma di Bolzanooggi. Bandiera dei no vax davanti l'albergo. Il proprietario appoggiato dalla deputata Cunial. Il sindaco: "Sono dispiaciuto ma non accetto discussioni sul rispetto delle norme, ho avuto il Covid e ho...

