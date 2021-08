(Di giovedì 5 agosto 2021) Oggi si sono giocate le partite finali del torneodisudelle Olimpiadi di Tokyo 2020. Vediamo cosa è successo. Chi ha conquistato lasu: quali sono i risultati delle finali? Oggi si sono giocate le partite finali del torneo disu. Nella partita per la conquista delladi bronzo l’India ha battuto su misura la Germania per 5 a 4. Nel primo quarto la Germania era in vantaggio 1 a 0. Il secondo quarto è terminato con un ...

Advertising

Billa42_ : Hockey su prato maschile - Belgio vince la medaglia d’oro - DaSportBlog : ??????Il #Belgio conquista il suo primo oro nell'#Hockey su Prato! #olimpiadi #olimpiadiTokyo2020 #tokyo2020 - ljubxvna : Vi ho parlato di quel ragazzo belga dell'hockey su prato che si è beccato la mazzata in faccia, bene la sua naziona… - _fragolina88 : @marco_1991_25 Nel softball siamo campionesse Europee ma guarda cosa è successo alle olimpiadi. Comunque nell'hocke… - Francy___W : RT @Inviaggiatore: Si conclude il torneo maschile di #hockey su prato. Oro al Belgio che batte in finale l’Australia. L’India conquista il… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey prato

OA Sport

Turni preliminari: 61 kg femminile Ore 03.20 GINNASTICA RITMICA " All - around individuale, qualificazioni Ore 03.30" Torneo femminile, finale per il bronzo: Gran Bretagna - India Ore ...All'ora di pranzo saranno di scena alcuni sport di squadra, anche se non ci saranno azzurri: alle 12 la finalissima per l'oro nell'suopporrà Australia e Belgio, alle 12 la semifinale ...Il Belgio si prende la prima, storica, medaglia d’oro alle Olimpiadi nell’hockey su prato. La squadra diretta da Craig Fulton ha superato infatti in Finale l’Australia agli shootout per 3-2, dopo il ...La fine, la cerimonia di chiusura, si sta avvicinando velocemente; le Olimpiadi non sono in ogni caso ancora ai titoli di coda. Ci sono infatti ancora decine di sfide da gustare, decine di medaglie da ...