Hockey prato, Olimpiadi Tokyo: l'India conquista la medaglia di bronzo battendo la Germania per 5-4 (Di giovedì 5 agosto 2021) Vittoria della Nazionale indiana nella finale valevole per la medaglia di bronzo di Hockey su prato maschile. Gli asiatici hanno battuto per 5-4 la Germania. Dopo un primo quarto a favore dei teutonici (1-0), gli indiani hanno pareggiato 3-3. Successivamente è iniziata la loro rimonta con il terzo set vinto 5-3 e il quarto per 5-4. Questa è la loro prima medaglia nell'Hockey olimpico maschile da ben 41 anni a questa parte. l'India ha dunque festeggiato dopo una rimonta nel finale passata dal 3-1 sino al 5-4 contro la Germania.

