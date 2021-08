Highlights grande rimonta e medaglia di bronzo per Elia Viviani, Tokyo 2020 (VIDEO) (Di giovedì 5 agosto 2021) Gli Highlights della splendida medaglia di bronzo conquistata da Elia Viviani nell’omnium del ciclismo su pista ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’azzurro, dopo non aver reso al massimo nelle prime due prove, si rende protagonista di una eccezionale rimonta nella corsa ad eliminazione e in quella a punti, che gli consentono di salire nuovamente sul podio cinque anni dopo Rio 2016 quando centrò la medaglia d’oro. Rivivi le emozioni della gara di Elia Viviani attraverso gli Highlights. ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) Glidella splendidadiconquistata danell’omnium del ciclismo su pista ai Giochi Olimpici di. L’azzurro, dopo non aver reso al massimo nelle prime due prove, si rende protagonista di una eccezionalenella corsa ad eliminazione e in quella a punti, che gli consentono di salire nuovamente sul podio cinque anni dopo Rio 2016 quando centrò lad’oro. Rivivi le emozioni della gara diattraverso gli. ...

Advertising

sportface2016 : #CyclingTrack #GiochiOlimpici #Tokyo2020, #CiclismosuPista: gli highlights della fantastica rimonta di bronzo di… - sportface2016 : Riviviamo la grande impresa di Gregorio #Paltrinieri: il VIDEO della sua medaglia di bronzo nella 10km in mare… - apmojita : Che grande il Napoli che carica gli highlights della partita contro il Bayern due giorni dopo, veramente commovente… - Zoran_Filicic : RT @Eurosport_IT: SETTEBELLO IN RIMONTA, SECONDO POSTO NEL GIRONE! ???????????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam |… - DarioAdragna1 : RT @Eurosport_IT: SETTEBELLO IN RIMONTA, SECONDO POSTO NEL GIRONE! ???????????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam |… -