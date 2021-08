Harry Potter | era Lavender Brown | la ricordate? Oggi Jessie Cave a 34 anni | da attrice a illustratrice FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 5 agosto 2021) In molti hanno paragonato il mondo dello spettacolo come un grande Luna Park. Grandi volti del cinema o voci di celebri conduttori ne hanno descritto i dettagli, spesso dolci-amari di un universo dinamico che cambia le carte in tavola, e nulla è certezza. Molti potrebbero testimoniare di aver toccato il cielo con un dito, ed … L'articolo, era, laa 34, daproviene da Velvet Gossip.