(Di giovedì 5 agosto 2021)(Regno Unito) - Pepè uno che di attaccanti se ne intende: tantissimi i fenomeni allenati dallo spagnolo in carriera, da Messi ad Aguero. Il tecnico del, in vista ...

Advertising

sportli26181512 : #Guardiola esalta #Lukaku: 'Al Manchester City ha sempre segnato': Il tecnico spagnolo esprime parole d'elogio vers… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola esalta

Corriere dello Sport

MANCHESTER (Regno Unito) - Pepè uno che di attaccanti se ne intende: tantissimi i fenomeni allenati dallo spagnolo in carriera, da Messi ad Aguero. Il tecnico del Manchester City, in vista di un possibile approdo di ...Ramon Besa , giornalista che sullo stesso giornale si occupa del Barcellona,Verratti e la mediana azzurra paragonandola a quella del Barcellona di' è tanto importante per loro come ...Il tecnico spagnolo esprime parole d'elogio verso l'attaccante belga dell'Inter, vicino al ritorno in Premier League con la maglia del Chelsea ...