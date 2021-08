Green Pass, verso l’ok al nuovo decreto: tutte le regole da settembre (Di giovedì 5 agosto 2021) Green Pass, nel pomeriggio il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo decreto in vigore da settembre. Ecco le possibili regole Domani venerdì 6 agosto entra ufficialmente in vigore il nuovo decreto Covid. Green Pass da esibire obbligatoriamente per accedere a bar e ristoranti al chiuso, cinema, teatri, fiere, sagre, eventi sportivi e molto altro. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 5 agosto 2021), nel pomeriggio il Consiglio dei ministri per approvare ilin vigore da. Ecco le possibiliDomani venerdì 6 agosto entra ufficialmente in vigore ilCovid.da esibire obbligatoriamente per accedere a bar e ristoranti al chiuso, cinema, teatri, fiere, sagre, eventi sportivi e molto altro. L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green Pass, Forum sociosanitario: consentirà di tornare ad una vita sociale normale Amedeo Lomonaco " Città del Vaticano Entra in vigore il 6 agosto, in Italia, l'obbligo del Green Pass per poter andare al ristorante, al cinema o a teatro. Nel pomeriggio è iniziato l'incontro tra governo e Regioni sul nuovo decreto che introduce questo strumento anche per la scuola e i ...

Obbligo Green pass, dai trasporti alla scuola: le proposte della cabina di regia Obbligatorietà sui trasporti a lunga percorrenza, con l'aumento della capienza dal 50% all'80%, e per il personale scolastico: questo l'orientamento della cabina di regia in vista del Consiglio dei ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green Pass: dove sarà obbligatorio, come funziona, come si scarica, chi lo deve usare Da domani, green pass alla mano: scatta infatti l'obbligatorietà della certificazione per usufruire di una serie di servizi e di attività. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Come si ottiene Il Qr ...

Tutti i post taggati "proteste no green pass" Genova, proteste green pass: altre 10 denunce per il corteo del 31 luglio scorso. GENOVA - Al termine della manifestazione del 24 luglio scorso erano tre le persone segnalate alla ...

