Green pass, Speranza: "Vittoria dei rigoristi all'interno del governo? Decreto approvato da tutti i ministri, è misura giusta per il Paese" (Di giovedì 5 agosto 2021) "Il provvedimento sul Green pass è stato approvato all'unanimità in Cdm: per me non è assolutamente la Vittoria di una parte ma del Paese perché è un provvedimento giusto che ci aiuterà a gestire questa fase". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, a chi gli chiedeva se il Decreto fosse una Vittoria dei rigoristi in seno all'esecutivo guidato da Mario Draghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

