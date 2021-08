Green pass scuola, stop stipendio docenti dopo 5 giorni di assenza (Di giovedì 5 agosto 2021) Green pass obbligatorio in Italia per tutto il personale della scuola e dell’università. Per quanto riguarda i docenti senza Green pass, il nuovo decreto approvato dal consiglio dei ministri prevede lo stop allo stipendio dopo 5 giorni di assenza. A spiegare le nuove regole è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm a Palazzo Chigi. “Per quanto riguarda la scuola, siamo già a livelli altissimi di vaccinazioni”, premette il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021)obbligatorio in Italia per tutto il personale dellae dell’università. Per quanto riguarda isenza, il nuovo decreto approvato dal consiglio dei ministri prevede loallodi. A spiegare le nuove regole è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm a Palazzo Chigi. “Per quanto riguarda la, siamo già a livelli altissimi di vaccinazioni”, premette il ...

