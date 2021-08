Green pass scuola, docenti: stop stipendio dopo 5 giorni di assenza (Di giovedì 5 agosto 2021) Green pass obbligatorio in Italia per tutto il personale della scuola e dell’università. Per quanto riguarda i docenti senza Green pass, il nuovo decreto approvato dal consiglio dei ministri prevede lo stop allo stipendio dopo 5 giorni di assenza. A spiegare le nuove regole è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm a Palazzo Chigi. “Per quanto riguarda la scuola, siamo già a livelli altissimi di vaccinazioni”, premette il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021)obbligatorio in Italia per tutto il personale dellae dell’università. Per quanto riguarda isenza, il nuovo decreto approvato dal consiglio dei ministri prevede loallodi. A spiegare le nuove regole è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm a Palazzo Chigi. “Per quanto riguarda la, siamo già a livelli altissimi di vaccinazioni”, premette il ...

Advertising

borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - scarpettavenere : RT @jimmomo: Però, è la conferma che non c'è ragione sanitaria dietro l'obbligo di Green Pass, è un sistema di incentivi/disincentivi per i… - domitillalovato : RT @autocostruttore: A Lampedusa si entra solo col green pass da domani, eccetto che tu sia un clandestino, in quel caso oltre ad entrare h… -