Green pass scuola, chi non ce l’ha sarà adibito ad altre mansioni. Oggi il via libera del governo. Le ultime notizie (Di giovedì 5 agosto 2021) È il giorno del decreto per il Green pass anche per la scuola. Alle 11.30 la Cabina di regia, alle 16.00 il Consiglio dei Ministri. Battaglia all'interno della compagine di governo, in particolare è la Lega a volere un'interpretazione più morbida della certificazione verde per quanto riguarda il mondo della scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) È il giorno del decreto per ilanche per la. Alle 11.30 la Cabina di regia, alle 16.00 il Consiglio dei Ministri. Battaglia all'interno della compagine di, in particolare è la Lega a volere un'interpretazione più morbida della certificazione verde per quanto riguarda il mondo della. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - CarloCalenda : Sarà la dittatura sanitaria che prelude a quella sociale, morale e politica, ma qui a Vienna non ti servono neanche… - StufaMarcia1 : RT @RadioSavana: Alberto Bagnai: 'Uso del green pass non serve a ridurre i contagi ma indurre l'obbligo vaccinale senza metterci la faccia.… - StellaStar64 : RT @borghi_claudio: La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiarato i… -