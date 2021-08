Green pass, ristoratore di Bergamo si oppone: “Non lo chiederò, già troppe limitazioni” (Di giovedì 5 agosto 2021) Bergamo. Da venerdì 6 agosto sarà obbligatorio esibire il Green pass per entrare nei ristoranti. Non al Life 104 di via Camozzi a Bergamo, dove il titolare Cristian Mafessoni ha deciso di ignorare l’ultimo decreto del Governo Draghi e di non chiedere ai propri clienti il certificato verde che si ottiene con la vaccinazione anti-Covid completata, la guarigione dal virus, oppure l’esito negativo a un tampone antigenico o molecolare. “È da due anni che stiamo subendo restrizioni – spiega Mafessoni, 51 anni, alle spalle un’esperienza ventennale nel settore – . I ristori che ci han mandato sono ridicoli. Non so nemmeno come ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 agosto 2021). Da venerdì 6 agosto sarà obbligatorio esibire ilper entrare nei ristoranti. Non al Life 104 di via Camozzi a, dove il titolare Cristian Mafessoni ha deciso di ignorare l’ultimo decreto del Governo Draghi e di non chiedere ai propri clienti il certificato verde che si ottiene con la vaccinazione anti-Covid completata, la guarigione dal virus, oppure l’esito negativo a un tampone antigenico o molecolare. “È da due anni che stiamo subendo restrizioni – spiega Mafessoni, 51 anni, alle spalle un’esperienza ventennale nel settore – . I ristori che ci han mandato sono ridicoli. Non so nemmeno come ...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - CarloCalenda : Sarà la dittatura sanitaria che prelude a quella sociale, morale e politica, ma qui a Vienna non ti servono neanche… - vaiana55 : RT @RegLiguria: ?? GREEN PASS, ISTRUZIONI PER L'USO Dal #6agosto il #GreenPass sarà obbligatorio per entrare in luoghi al chiuso, come bar… - ClaudeTadolti : @Psicagogo @TgLa7 Ssshhh, sei pazzo?! Niente Europah, zero Europah!! Che poi se qualcuno si accorge che il 'green p… -