Green pass per trasporti e scuole: oggi il governo decide (Di giovedì 5 agosto 2021) Giovedì 5 agosto cabina di regia e Consiglio dei ministri per le nuove misure sul Green pass per scuola e trasporti.

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Sarebbe bello non essere soli in questa battaglia. Faremo il possibile. 916 emendamenti per boicottare il Green p… - luca_ruaro : RT @borghi_claudio: Una mia intervista di stamane su #greenpass - silviamere : RT @borghi_claudio: Non posso farcela a continuare a sentire questa CRETINATA dell'analogia green pass come la patente -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Tra Salvini e Giorgetti ci sono, sempre più evidenti, due politiche sempre più diverse L'arcivescovo bacchetta Draghi Progetti altisonanti che non affrontano i problemi reali Covid, Draghi: "Appello a non vaccinarsi è un appello a morire" L'entrata in vigore del green pass parte dal 5 ...

M5s: Di Maio tiene le redini Green pass, il governo rallenta Giustizia: rush finale. Cartabia tratta con i partiti Conte sulla riforma della giustizia tirerà la corda fino all'ultimo ma sa che... La riforma Cartabia è attesa ...

Decreto green pass: obbligatorio per ristoranti, piscine e stadi. Le regole dal 6 agosto Corriere della Sera Senza Green pass niente scuola Rush finale per le nuove norme sul green pass. Tra oggi e al massimo domani si terranno la cabina di regia e poi il consiglio dei ministri che dovrà adottare le prossime misure anti-Covid, con l'ipote ...

Green pass Italia obbligatorio, regole 6 agosto: prima dose e tampone Green pass obbligatorio da domani 6 agosto in Italia, con nuove regole legate al certificato verde rilasciato a chi ha ricevuto il vaccino (prima dose o monodose), chi è guarito dal covid o chi è risu ...

