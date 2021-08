Green pass per scuola e università, approvato il nuovo decreto: le regole per studenti e professori (Di giovedì 5 agosto 2021) Via libera del governo al nuovo decreto: ecco cosa cambia per i professori e per gli studenti. Chi non ha il Green pass, dopo 5 giorni, si vedrà sospeso lo stipendio Leggi su corriere (Di giovedì 5 agosto 2021) Via libera del governo al: ecco cosa cambia per ie per gli. Chi non ha il, dopo 5 giorni, si vedrà sospeso lo stipendio

Advertising

borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : E' da un mese (qui era il 16 luglio) che il corriere annuncia per domani il green pass per un diritto essenziale, o… - Colombo9luglio : @ladyonorato e soprattutto è inutile contro la pandemia: un anno fa, senza 'vaccini', si stava bene mentre adesso,… - GiaPettinelli : Green Pass obbligatorio a scuola, all'università e per i trasporti - Politica - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Lo studio sull'ivermectina: 'Costa poco e guarisce da virus'/ Oms ed Ema si oppongono SCUOLA, NO GREEN PASS? STOP STIPENDI DOPO 5 GG/ Decreto: obbligo studenti Università Con tre pillole per tre giorni, un'ora prima del pasto, il risultato è che il 72% di chi aveva assunto il farmaco ...

Green pass: obbligo per personale scolastico, studenti universitari e trasporti a lunga percorrenza Alla vigilia dall'entrata in vigore (domani venerdì 6 agosto) dell'obbligo del green pass per andare al ristorante, al cinema o a teatro , dopo una giornata di fuoco iniziata con la cabina di regia, terminata con il Consiglio dei Ministri, il Governo vara il nuovo decreto che di ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass, Governo approva obbligo per scuola e trasporti ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei ministri ha dato al decreto che disciplina il green pass. Il provvedimento disciplina l’utilizzo del certificato verde per scuola e trasporti. Pe quanto ...

Obbligo di Green Pass per prof e trasporti "lunghi". Draghi soddisfatto “In questa fase la scelta del governo è quella di investire sul green pass per evitare chiusure e tutelare le libertà”. All’ora di cena è il ministro Roberto Speranza a riassumere la bussola che ha ...

SCUOLA, NO? STOP STIPENDI DOPO 5 GG/ Decreto: obbligo studenti Università Con tre pillole per tre giorni, un'ora prima del pasto, il risultato è che il 72% di chi aveva assunto il farmaco ...Alla vigilia dall'entrata in vigore (domani venerdì 6 agosto) dell'obbligo delper andare al ristorante, al cinema o a teatro , dopo una giornata di fuoco iniziata con la cabina di regia, terminata con il Consiglio dei Ministri, il Governo vara il nuovo decreto che di ...ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei ministri ha dato al decreto che disciplina il green pass. Il provvedimento disciplina l’utilizzo del certificato verde per scuola e trasporti. Pe quanto ...“In questa fase la scelta del governo è quella di investire sul green pass per evitare chiusure e tutelare le libertà”. All’ora di cena è il ministro Roberto Speranza a riassumere la bussola che ha ...