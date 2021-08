Green pass per italiani all’estero: come ottenerlo (Di giovedì 5 agosto 2021) . Pubblicata la circolare del Ministero della Salute. Ci siamo. Domani venerdì 6 agosto entra in vigore in Italia il Green pass obbligatorio per accedere a diversi luoghi pubblici, servizi ed eventi in Italia. Il documento attesta l’avvenuta vaccinazione (anche con una sola dose), oppure la guarigione dal Covid L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 5 agosto 2021) . Pubblicata la circolare del Ministero della Salute. Ci siamo. Domani venerdì 6 agosto entra in vigore in Italia ilobbligatorio per accedere a diversi luoghi pubblici, servizi ed eventi in Italia. Il documento attesta l’avvenuta vaccinazione (anche con una sola dose), oppure la guarigione dal Covid L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Quali tamponi sono validi per ottenere il green pass Con quali tamponi è possibile ottenere il green pass ? Dal 6 agosto la certificazione verde diventerà un prerequisito essenziale per accedere a numerose attività aperte al pubblico, come palestre, piscine bar e ristoranti . Oltre al vaccino e ...

Regole green pass: cosa cambia dal 6 agosto Dal 6 agosto entrano in vigore le nuove regole sul green pass obbligatorio: bar, ristoranti, palestre, piscine, teatri, musei, cinema, sale gioco e tanti altri luoghi richiederanno la certificazione verde Covid - 19 all'ingresso. Le nuove regole sul ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Coldiretti: “Con green pass stop a ristoranti al chiuso per 11 mln di italiani” È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti diffusa in occasione dell’entrata in vigore, domani 6 agosto, dell’obbligo del green pass ...

Green Pass: quesito Piemonte a Garante Privacy La Regione Piemonte ha scritto al Garante Nazionale della Privacy “per avere conferma che agli esercenti privati non possano, e non debbano, essere attribuite funzioni tipiche dei pubblici ufficiali”.

