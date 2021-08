Green pass per concerti ed eventi da agosto, come si ottiene (Di giovedì 5 agosto 2021) Viene ufficialmente introdotto il Green pass per concerti ed eventi da domani, 6 agosto. Per accedere ai concerti estivi bisognerà essere muniti di Green pass, da mostrare ai controlli. A partire da venerdì 6 agosto 2021, secondo le vigenti norme, al pubblico verrà chiesto di presentare il pass verde per assistere agli spettacoli dal vivo, da presentare obbligatoriamente all’ingresso. Non è detto, però, che si debba necessariamente essere vaccinati, o vaccinati con entrambe le dosi di vaccino anti covid-19. Le ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Viene ufficialmente introdotto ilperedda domani, 6. Per accedere aiestivi bisognerà essere muniti di, da mostrare ai controlli. A partire da venerdì 62021, secondo le vigenti norme, al pubblico verrà chiesto di presentare ilverde per assistere agli spettacoli dal vivo, da presentare obbligatoriamente all’ingresso. Non è detto, però, che si debba necessariamente essere vaccinati, o vaccinati con entrambe le dosi di vaccino anti covid-19. Le ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Stadi: ok dal Governo per il 50% del pubblico a scacchiera La mano tesa del Governo al mondo del calcio è arrivata : il Consiglio dei Ministri, oltre a parlare del green pass, ha dato mandato al Dipartimento dello Sport di fornire le linee guida per la presenza effettiva del 50% del pubblico con certificazione verde e in modalità a scacchiera, dunque con la ...

Covid, ultime news. Bollettino del 5 agosto: 7.230 casi, 27 decessi. Tasso positività 3,4% Processati 212.227 tamponi. Crescono le terapie intensive (+8) e i ricoveri ordinari (+100). Via libera del Cdm al decreto sull'obbligo del Green Pass: esteso ai trasporti a lunga percorrenza dal primo settembre, al personale scolastico e agli studenti all'università. Quarantena per i vaccinati con ciclo completo ridotta da 10 a 7 giorni. ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Locali, palestre, scuola e trasporti: quello che c’è da sapere sul Green Pass In vigore dal 6 agosto le norme sulla certificazione anti-Covid. Dal 1 settembre il documento dovrà essere esibito anche dal personale scolastico e per salire sui mezzi a lunga percorrenza ...

Galli: “Pronto ad usare il mio Green pass. Il rischio di nuove varianti del Covid è reale” “Non possiamo negare che ci sia una limitazione in tutto questo ma è una limitazione che abbiamo dichiarato di dovere e voler accettare per un ...

