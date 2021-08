Green pass | oggi cabina di regia e CdM | al vaglio l’obbligo per il personale scolastico

(Di giovedì 5 agosto 2021)obbligatorio:dovrebbe arrivare l’estensione del decreto anche al mondo della scuola. Ipotesi tamponi tra i 5 e i 10 euro per i ragazzi. A partire da domani, venerdì 6 agosto, scatterà in vari ambiti l’obbligatorietà del, ovvero il certificato verde in cui viene attestata l’avvenuta vaccinazione anti Covid 19, come anche un

Obbligodocenti e trasporti: oggi Consiglio dei Ministri decisivo Obbligodocenti e trasporti: da venerdì 6 agosto entrano in vigore le nuove regole sul certificato di avvenuta ...Questo tuttavia non significa che rinunceranno a dare battaglia: agli uomini di Matteo Salvini l'uso estensivo del- nelle scuole e sui mezzi di trasporto - non piace per niente e ...Oggi e’ il giorno in cui il governo dara’ la linea sul Greenpass, che da domani diventera’ obbligatorio per alcune attivita’ al chiuso. In giornata e’ prevista a Palazzo Chigi la cabina di regia con i ...In arrivo il certificato di esenzione dal vaccino anti-Covid . In vista dell'entrata in vigore del green pass obbligatorio per accedere a locali e eventi, ...