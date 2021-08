Green pass, obbligo per studenti universitari e personale scuola. Capienza treni all'80% (Di giovedì 5 agosto 2021) Green pass, tutte le novità: sarà obbligatorio per il personale della scuola. È l'orientamento che, a quanto si apprende, è stato confermato dalla cabina di regia... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 5 agosto 2021), tutte le novità: sarà obbligatorio per ildella. È l'orientamento che, a quanto si apprende, è stato confermato dalla cabina di regia...

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p… - fra_sempru : @JulianCarax84 Non riconosciuto dal green pass - ermacsse : @matteorenzi caro matteo non devi necessariamente emulare l'operato di Macron, in francianvivono una situazione com… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass obbligatorio per personale scolastico e studenti universitari, esonerati bar e ristoranti degli alberghi Green pass obbligatorio per il personale della scuola. E' l'orientamento confermato dalla cabina di regia del governo in vista del Consiglio dei ministri di questo pomeriggio. L'orientamento, però, ...

Green Pass, verso obbligo per scuole 15.00 Green Pass, verso obbligo per scuole Il Green Pass sarà obbligatorio per il personale scolastico, a partire da settembre, ma non per gli studenti sotto i 16 anni. Obbligo per gli universitari, ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Turismo a Siena, Confesercenti: “Piú presenze, meno ricavi” A complicare nuovamente lo scenario, in questi ultimi giorni, sono la ripresa dei contagi, sia pur graduale, e le incertezze legate all’introduzione del green pass: “L’introduzione dello strumento era ...

Green pass: Fipe, pronti a controllo, ma non su identità Gli esercenti di bar e ristoranti sono pronti al controllo dei green pass dei clienti che consumeranno al tavolo all'interno dei locali ma non ad una eventuale verifica dei documenti di identità. E' ...

