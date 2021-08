Green pass, obbligo per scuola, università e trasporti a lunga percorrenza. Lezioni in presenza, ma non se zona rossa (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto. Per il personale scolastico il mancato rispetto delle regole comporterà la sospensione dello stipendio dopo 5 giorni di assenza Leggi su tg.la7 (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto. Per il personale scolastico il mancato rispetto delle regole comporterà la sospensione dello stipendio dopo 5 giorni di assenza

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Non voglio nemmeno commentare la galleria degli orrori che sto vedendo sulle anticipazioni di stampa. Per me il dis… - tralepagine : RT @ClaireDeLaCroi2: Sapete che in Belgio si vive tranquillamente? Che non c è tutta l ansia e la caciara che media e politici creano qua?… - paoliblu : RT @Lymond15: @Gardaland_o @paoliblu @Gianmar26145917 Qui il ricorso al Tar del Lazio contro Green pass e poi il Consiglio di Stato. https:… -