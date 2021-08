Green pass: obbligo per personale scolastico, studenti universitari e trasporti a lunga percorrenza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Alla vigilia dall’entrata in vigore (domani venerdì 6 agosto)dell’obbligo delGreen pass per andare al ristorante, al cinema o a teatro, dopo una giornata di fuoco iniziata con la cabina di regia, terminata con il Consiglio dei Ministri, il Governo vara il nuovo decreto che di fatto amplia la platea delle attività e dei servizi in cui bisognerà esibire il certificato verde. Da settembre Green pass obbligatorio per il personale scolastico (docenti e personale tecnico-amministrativo), incluso quello dell’università. Al termine di una ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Alla vigilia dall’entrata in vigore (domani venerdì 6 agosto)dell’delper andare al ristorante, al cinema o a teatro, dopo una giornata di fuoco iniziata con la cabina di regia, terminata con il Consiglio dei Ministri, il Governo vara il nuovo decreto che di fatto amplia la platea delle attività e dei servizi in cui bisognerà esibire il certificato verde. Da settembreobbligatorio per il(docenti etecnico-amministrativo), incluso quello dell’università. Al termine di una ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Covid, Speranza: 'Green pass per evitare chiusure e tutelare libertà' - - > Leggi Anche Green pass, dal 1/9 obbligatorio sui trasporti a lunga percorrenza - Scuola in presenza, stop solo in casi eccezionali 'La scuola - ha ricordato Speranza - è un fattore fondamentale ...

Via libera al decreto sul Green Pass, Speranza: "Serve per evitare chiusure e per libertà" 'Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del green pass per gestire questa fase epidemica. I numeri davanti a noi sono incoraggianti con 70 milioni di dosi somministrate: in questa fase la scelta del governo è investire sul pass per evitare ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Operatori del benessere: un green pass che non aiuta lo sport PORDENONE - Anche per le palestre scatta la certificazione verde e gli operatori del benessere che fanno capo all’Ascom-Confcommercio si dicono pronti a far rispettare la normativa e le procedure per ...

Green Pass: obblighi per scuole e mezzi di trasporto Queste le decisioni del Governo in tema di Green Pass: obbligo per docenti e studenti universitari, nonché sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza.

