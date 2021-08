Green pass obbligatorio per i prof e su navi e aerei. Sconto sui tamponi in farmacia (Di giovedì 5 agosto 2021) (Visited 353 times, 353 visits today) Notizie Simili: I 7 errori da evitare quando si va in banca a… Vacanze in Gallura, i turisti cercano il contatto… È già caos Green pass a Olbia e ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 5 agosto 2021) (Visited 353 times, 353 visits today) Notizie Simili: I 7 errori da evitare quando si va in banca a… Vacanze in Gallura, i turisti cercano il contatto… È già caosa Olbia e ...

borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : E' da un mese (qui era il 16 luglio) che il corriere annuncia per domani il green pass per un diritto essenziale, o… - s_mendolia : RT @OrtigiaP: «Green pass un ricatto, stavolta non si ascolta l'Europa. Il regolamento europeo dice che non ci devono essere discriminazion… - MPeninsky : RT @mpakille: @MPeninsky @CarloneDaniela @RisatoNicola @BiwiMobu @MarceVann @CarlaKaky @ValeMameli @marioerdrago @ALLERTACETRIOLI @AleFiveS… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Speranza: 'Green pass per evitare le chiusure, scuola in presenza da settembre' I ministri Roberto Speranza, Enrico Giovannini e Patrizio Bianch i in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto che disciplina il green pass per scuola e trasporti. La conferenza stampa Le parole del ministro Speranza 'Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del green pass per gestire questa fase ...

Covid, dal 1° settembre al 31 dicembre Green Pass obbligatorio sui mezzi di trasporto. Giovannini: 'Evitate assembramenti' Dal 1° settembre al 31 dicembre, data di scandenza dello stato di emergenza, sarà obbligatorio esibire il Green Pass su molti mezzi di trasporto. A comunicarlo è il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini , che aggiunge: 'poichè sappiamo che ci sono rischi di assembramento, in particolare sui ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass obbligatorio anche per scuola, università e trasporti dal 1° settembre Il green pass sarà obbligatorio anche a scuola, in università e sui trasporti a lunga percorrenza. È quanto è stato deciso dal Consiglio dei Ministri nella serata di giovedì 5 agosto. I provvedimenti ...

Pappappero in mostra a Guardiagrele: ecco quando I bambini imparano l’arte dei maestri artigiani attraverso il gioco. Mostra aperta fino al 24 agosto; ingresso con Green Pass ...

