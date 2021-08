Green pass obbligatorio per docenti e personale scolastico. Il governo punta ad estenderlo agli universitari e ai trasporti a lunga percorrenza (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Green pass sarà obbligatorio per il personale scolastico. E’ quanto è stato deciso nel corso della cabina di regia del governo che sta valutando le misure all’esame del Consiglio dei ministri previsto nel pomeriggio. L’obbligo dovrebbe valere anche per i docenti universitari così come per tutto il personale scolastico. E’ allo studio poi – spiegano fonti ministeriali – l’ipotesi di estendere l’obbligo della certificazione verde anche agli studenti universitari. Nel corso della stessa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 5 agosto 2021) Ilsaràper il. E’ quanto è stato deciso nel corso della cabina di regia delche sta valutando le misure all’esame del Consiglio dei ministri previsto nel pomeriggio. L’obbligo dovrebbe valere anche per icosì come per tutto il. E’ allo studio poi – spiegano fonti ministeriali – l’ipotesi di estendere l’obbligo della certificazione verde anchestudenti. Nel corso della stessa ...

