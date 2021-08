Green Pass obbligatorio per docenti e lavoratori della ristorazione: cosa c’è nel nuovo decreto di Draghi (Di giovedì 5 agosto 2021) Oggi è il giorno del Green Pass obbligatorio per i docenti della scuola e i trasporti. Il governo Draghi va verso l’obbligo per il personale scolastico e i trasporti a lunga percorrenza anche se al suo interno è ancora diviso. La Cabina di Regia è in programma alle 11,30, poi ci sarà l’incontro con la Conferenza Stato-Regioni e il Consiglio dei Ministri dovrebbe essere convocato alle ore 16, secondo uno schema che il premier Mario Draghi ha seguito fin dalle riaperture del 26 aprile. Ma l’intesa tra le forze politiche va ancora trovata. Intanto da domani, venerdì 6 ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) Oggi è il giorno delper iscuola e i trasporti. Il governova verso l’obbligo per il personale scolastico e i trasporti a lunga percorrenza anche se al suo interno è ancora diviso. La Cabina di Regia è in programma alle 11,30, poi ci sarà l’incontro con la Conferenza Stato-Regioni e il Consiglio dei Ministri dovrebbe essere convocato alle ore 16, secondo uno schema che il premier Marioha seguito fin dalle riaperture del 26 aprile. Ma l’intesa tra le forze politiche va ancora trovata. Intanto da domani, venerdì 6 ...

