Green Pass obbligatorio in Italia da venerdì 6 Agosto: le nuove regole

Da domani, venerdì 6 Agosto, scatta l'obbligo del Green Pass in tutta Italia: sarà necessario averlo sempre con sé per poter entrare in luoghi al chiuso, come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, musei e concerti.

Green Pass: come averlo

Per ottenere il Green Pass deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- aver fatto la vaccinazione anti Covid;
- essere negativo al test rapido molecolare o antigenico nelle ultime 48 ore;
- essere guarito dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.

La certificazione verde viene generata ...

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Sarebbe bello non essere soli in questa battaglia. Faremo il possibile. 916 emendamenti per boicottare il Green p… - StefaniaVaselli : RT @GiancarloDeRisi: Salvini attacca il governo: “Green pass per andare in pizzeria e poi sbarcano in 1.500 al giorno. Sono arrivati più di… - max8008 : RT @andiamoviaora: BARISTI COSTRETTI A LAVORARE CON IL GREEN PASS APPESO AL COLLO ?? Sciuscià Bar Pasticceria di Milano -