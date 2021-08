Green pass obbligatorio docenti e Ata, Fratelli d’Italia attacca: “Non ha senso. Dal Governo troppa superficialità” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Nella cabina di regia governativa è risultato prevalente l’orientamento di introdurre il Green pass obbligatorio nelle scuole senza però prevedere sanzioni. Come al solito il Governo affronta un tema così delicato con superficialità". Lo dichiarano i parlamentari di Fratelli d’Italia, Paola Frassinetti, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera e responsabile dipartimento istruzione FdI ed Ella Bucalo responsabile scuola FdI. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) “Nella cabina di regia governativa è risultato prevalente l’orientamento di introdurre ilnelle scuole senza però prevedere sanzioni. Come al solito ilaffronta un tema così delicato con". Lo dichiarano i parlamentari di, Paola Frassinetti, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera e responsabile dipartimento istruzione FdI ed Ella Bucalo responsabile scuola FdI. L'articolo .

