Green pass obbligatorio, cosa cambia dal 6 agosto: come scaricarlo (Di giovedì 5 agosto 2021) Il 6 agosto entra in vigore il Green pass obbligatorio per una lunga serie di attività. Con il decreto Covid il governo ha deciso che la certificazione verde sarà necessaria per entrare in bar, ristoranti, palestre, piscine, musei, cinema e molti altri luoghi. Il Green pass si può ottenere in tre modi: vaccinandosi contro il Covid, guarendo dal virus in caso di infezione o effettuando un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. Ci sono diverse modalità per scaricarlo, mentre nelle diverse attività ci saranno delle persone che potranno controllarlo attraverso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Il 6entra in vigore ilper una lunga serie di attività. Con il decreto Covid il governo ha deciso che la certificazione verde sarà necessaria per entrare in bar, ristoranti, palestre, piscine, musei, cinema e molti altri luoghi. Ilsi può ottenere in tre modi: vaccinandosi contro il Covid, guarendo dal virus in caso di infezione o effettuando un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. Ci sono diverse modalità per, mentre nelle diverse attività ci saranno delle persone che potranno controllarlo attraverso ...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - CarloCalenda : Sarà la dittatura sanitaria che prelude a quella sociale, morale e politica, ma qui a Vienna non ti servono neanche… - VittorioFerram1 : RT @tempoweb: Paragone: ho denunciato Burioni! Sorcio chi non si vaccina? Valanga di azioni legali #novax #burioni #codacons #vaccino #gree… - alex_antony17 : RT @AzzurraBarbuto: Perché la Fusani non risponde alla domanda: è vero o non è vero che i vaccinati contagiano e si infettano come i non va… -