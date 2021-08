Green Pass, nuove strette su trasporti e personale scolasticoHDblog.it (Di giovedì 5 agosto 2021) Tutti i docenti e il personale scolastico dovranno possederlo, pena sanzioni; obbligatorio anche su aerei, navi e treni almeno interregionali.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 5 agosto 2021) Tutti i docenti e ilscolastico dovranno possederlo, pena sanzioni; obbligatorio anche su aerei, navi e treni almeno interregionali.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green Pass dal 6 agosto: sì al decreto in Cdm. Obbligo per docenti, stipendio sospeso per 5 giorni d'assenza Sì del Consiglio dei Ministri al decreto che regola l'utilizzo del Green Pass, a partire dal 6 agosto. Il testo prevede tra l'altro l'obbligo della certificazione digitale sullo stato di negatività al Covid - 19 per tutti i docenti. Di ogni ordine e grado. In caso di ...

Green pass Italia, scuola e trasporti: via libera al decreto Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che disciplina il green pass in Italia per scuola e trasporti. Ora è in discussione un ultimo punto all'ordine del giorno, poi il cdm verrà sciolto. A quanto si apprende da fonti governative, il Consiglio dei ministri ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green Pass Francia, via libera da Corte Costituzionale La Corte Costituzionale francese ha approvato, ritenendola costituzionale, la misura varata dal governo francese che prevede l’utilizzo del passaporto sanitario, il Green Pass, per l’accesso a locali ...

Test rapidi per green pass a prezzi calmierati a 8 e 15 euro ROMA (ITALPRESS) – E’ stato firmato oggi il protocollo d’intesa che garantirà la somministrazione dei test antigenici rapidi – validi per l’emissione della certificazione digitale a prezzo calmierato ...

