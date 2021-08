Green pass, nuove regole. Cosa cambia (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono oltre 25 milioni le persone vaccinate contro il Covid in Italia e si discute sull’opportunità di vincolare al certificato verde l’accesso a una serie di servizi e attività. Verrò a breve convocata la cabina di regia che dovrà stabilire le nuove regole per l’utilizzo del Green pass. L’orientamento del governo è quello di estendere l’uso del pass anche nei trasporti a lunga percorrenza come treni, aerei o pullman, per accedere ai concerti o festival. Allo stato attuale non si pensa a introdurlo anche per bar e ristoranti, come in Francia. L’idea del Green pass ... Leggi su udine20 (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono oltre 25 milioni le persone vaccinate contro il Covid in Italia e si discute sull’opportunità di vincolare al certificato verde l’accesso a una serie di servizi e attività. Verrò a breve convocata la cabina di regia che dovrà stabilire leper l’utilizzo del. L’orientamento del governo è quello di estendere l’uso delanche nei trasporti a lunga percorrenza come treni, aerei o pullman, per accedere ai concerti o festival. Allo stato attuale non si pensa a introdurlo anche per bar e ristoranti, come in Francia. L’idea del...

