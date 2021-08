Green pass, non solo bar e ristoranti. Oggi si decide su scuola e trasporti (Di giovedì 5 agosto 2021) Manca poco: venerdì 6 agosto entra in vigore l’obbligo del Green pass per poter andare al ristorante al chiuso (fanno eccezione i clienti degli hotel), al cinema o a teatro, ma anche musei, biblioteche, palestre, piscine e terme così come sale da concerto, stadi e palazzetti. Grenn pass necessario anche per eventi, convegni e congressi. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 5 agosto 2021) Manca poco: venerdì 6 agosto entra in vigore l’obbligo delper poter andare al ristorante al chiuso (fanno eccezione i clienti degli hotel), al cinema o a teatro, ma anche musei, biblioteche, palestre, piscine e terme così come sale da concerto, stadi e palazzetti. Grennnecessario anche per eventi, convegni e congressi.

