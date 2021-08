Green Pass, nel nuovo decreto obbligo per il personale scolastico. Niente stipendio dopo 5 giorni di assenza (Di giovedì 5 agosto 2021) Il certificato sarà necessario anche per studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza. Esclusi dall'obbligo gli studenti minorenni. La scuola sarà in presenza, a eccezione di "circostanze eccezionali" nelle Regioni gialle o rosse Leggi su repubblica (Di giovedì 5 agosto 2021) Il certificato sarà necessario anche per studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza. Esclusi dall'gli studenti minorenni. La scuola sarà in presenza, a eccezione di "circostanze eccezionali" nelle Regioni gialle o rosse

