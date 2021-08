Green pass luoghi di lavoro, Orlando: posizioni diverse (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – “Dentro la maggioranza ci sono posizioni diverse” quindi “non posso dire come andrà a finire”. Lo ha detto il Ministro del lavoro, Andrea Orlando, rispondendo una un’interrogazione, al Question Time alla Camera, sul Green pass nei luoghi di lavoro, definendolo “sia a tutela della salute e a salvaguardia delle realtà produttive e, quindi, è ragionevole una discussione”. Il Governo è determinato a proseguire nelle azioni di intervento contro al chiusura di impianti industriali “come quelli che si stanno verificando in queste settimane, relativi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – “Dentro la maggioranza ci sono” quindi “non posso dire come andrà a finire”. Lo ha detto il Ministro del, Andrea, rispondendo una un’interrogazione, al Question Time alla Camera, sulneidi, definendolo “sia a tutela della salute e a salvaguardia delle realtà produttive e, quindi, è ragionevole una discussione”. Il Governo è determinato a proseguire nelle azioni di intervento contro al chiusura di impianti industriali “come quelli che si stanno verificando in queste settimane, relativi ...

