Green pass Italia, scuola e trasporti: regole da settembre (Di venerdì 6 agosto 2021) Green pass obbligatorio in Italia dal 1 settembre per il personale della scuola, a cominciare dai docenti, e per i trasporti a lunga percorrenza come treni, aerei e navi. Le nuove regole legate all’introduzione del certificato verde -che già da oggi sarà indispensabile per i luoghi al chiuso come bar, ristoranti, palestre, piscine e concerti- sono state approvate ieri all’unanimità dal consiglio dei ministri. Per quanto riguarda i trasporti, non è stata prevista l’obbligatorietà del Green pass per gli autobus e la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021)obbligatorio indal 1per il personale della, a cominciare dai docenti, e per ia lunga percorrenza come treni, aerei e navi. Le nuovelegate all’introduzione del certificato verde -che già da oggi sarà indispensabile per i luoghi al chiuso come bar, ristoranti, palestre, piscine e concerti- sono state approvate ieri all’unanimità dal consiglio dei ministri. Per quanto riguarda i, non è stata prevista l’obbligatorietà delper gli autobus e la ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green Pass: un migliaio in piazza a Torino, 'ci uccidono' "No al Green Pass, così ci uccidono definitivamente": Lo dicono i torinesi, circa un migliaio che questa sera manifestano nella centrale piazza Castello, a poche ore dall'entrata in vigore delle nuove norme ...

Decreto Green pass, Meloni: 'Misure irragionevoli, devastano l'economia' 'Quelle approvate dal Cdm a proposito del green pass sono 'misure irragionevoli ai fini del contenimento della pandemia e creano devastazione alla nostra economia. Non hanno alcune evidenza scientifica'. E' dura la reazione della leader di ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass, all’università sarà richiesto anche agli studenti "Al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale d'istruzione", il personale scolastico dovrà avere ed esibire ...

