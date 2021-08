Green pass Italia, scuola e trasporti: regole da settembre (Di giovedì 5 agosto 2021) Green pass obbligatorio in Italia dal 1 settembre per il personale della scuola, a cominciare dai docenti, e per i trasporti a lunga percorrenza come treni, aerei e navi. Le nuove regole legate all’introduzione del certificato verde -che già da oggi sarà indispensabile per i luoghi al chiuso come bar, ristoranti, palestre, piscine e concerti- sono state approvate ieri all’unanimità dal consiglio dei ministri. Per quanto riguarda i trasporti, non è stata prevista l’obbligatorietà del Green pass per gli autobus e la metro. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021)obbligatorio indal 1per il personale della, a cominciare dai docenti, e per ia lunga percorrenza come treni, aerei e navi. Le nuovelegate all’introduzione del certificato verde -che già da oggi sarà indispensabile per i luoghi al chiuso come bar, ristoranti, palestre, piscine e concerti- sono state approvate ieri all’unanimità dal consiglio dei ministri. Per quanto riguarda i, non è stata prevista l’obbligatorietà delper gli autobus e la metro. ...

