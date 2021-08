Green pass Italia obbligatorio da oggi: prima dose, regole (Di venerdì 6 agosto 2021) Green pass obbligatorio in Italia da oggi, venerdì 6 agosto. Entrano in vigore le nuove regole legate all’introduzione del certificato verde rilasciato a chi ha ricevuto il vaccino (prima dose o monodose), chi è guarito dal covid o chi è risultato negativo a un tampone. Il Green pass sarà indispensabile per accedere a luoghi al chiuso come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, concerti e musei. Per quanto riguarda i ristoranti degli alberghi, il certificato verde non sarà necessario se il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021)inda, venerdì 6 agosto. Entrano in vigore le nuovelegate all’introduzione del certificato verde rilasciato a chi ha ricevuto il vaccino (o mono), chi è guarito dal covid o chi è risultato negativo a un tampone. Ilsarà indispensabile per accedere a luoghi al chiuso come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, concerti e musei. Per quanto riguarda i ristoranti degli alberghi, il certificato verde non sarà necessario se il ...

