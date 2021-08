Green pass Italia, Meloni: “Obbligo vaccino senza responsabilità Governo” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Sono misure che avranno un’efficacia assolutamente limitata nel contenimento del contagio, di fatto portano un Obbligo vaccinale senza che il Governo se ne assuma la responsabilità”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, critica le misure previste dal Green pass, obbligatorio in Italia da domani, 6 agosto. “Se il Governo è convinto di quello che fa, si assume la responsabilità dell’Obbligo vaccinale e non lo scarica” sui cittadini. “Gli Italiani hanno aspettato i ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) “Sono misure che avranno un’efficacia assolutamente limitata nel contenimento del contagio, di fatto portano unvaccinaleche ilse ne assuma la”. Giorgia, leader di Fratelli d’, critica le misure previste dal, obbligatorio inda domani, 6 agosto. “Se ilè convinto di quello che fa, si assume ladell’vaccinale e non lo scarica” sui cittadini. “Glini hanno aspettato i ...

