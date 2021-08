Green pass Italia, Forza Nuova: “Espulso chi lo scarica” (Di giovedì 5 agosto 2021) “La nostra battaglia non è contro il vaccino. Chiunque sceglie di vaccinarsi può scendere in piazza con noi a manifestare. Ciò che contestiamo, e riteniamo inconciliabile con le nostre lotte, è il Green pass. Per questo chi lo scarica e lo utilizza verrà Espulso dal movimento”. Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova spiega all’Adnkronos le ragioni della circolare interna inoltrata a tutti i militanti e della quale lui stesso è firmatario insieme al presidente Roberto Fiore, a Luca Castellini, a Davide Pirillo e a Giuseppe Provenzale. “Per noi – spiega – quella carta verde è come ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) “La nostra battaglia non è contro il vaccino. Chiunque sceglie di vaccinarsi può scendere in piazza con noi a manifestare. Ciò che contestiamo, e riteniamo inconciliabile con le nostre lotte, è il. Per questo chi loe lo utilizza verràdal movimento”. Giuliano Castellino, leader romano dispiega all’Adnkronos le ragioni della circolare interna inoltrata a tutti i militanti e della quale lui stesso è firmatario insieme al presidente Roberto Fiore, a Luca Castellini, a Davide Pirillo e a Giuseppe Provenzale. “Per noi – spiega – quella carta verde è come ...

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : E' da un mese (qui era il 16 luglio) che il corriere annuncia per domani il green pass per un diritto essenziale, o… - cozzmat : RT @giuslit: 'autorizzazione condizionata (o di emergenza)', che impedisce obbligo vaccinale pure possibile ex. art. 32. Stanno facendo qua… - salutamincasa : Domanda difficile: per entrare in aeroporto non mi serve esibire il green pass ma se mi siedo in uno dei bar o rist… -