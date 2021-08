Green pass Italia, circolare: “Per vaccinati ReiThera esenzione temporanea” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione” sul prodotto, “nelle more della definizione, con particolare riguardo a coloro che hanno ricevuto una sola dose, delle indicazioni relative alla loro vaccinazione con uno dei vaccini approvati da Ema, potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione anti Covid-19, in formato cartaceo o digitale”. E’ quanto prevede una circolare del ministero della Salute, emanata dopo indicazione del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus. “Tale certificazione, con validità fino al 30 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) “Ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino(una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione” sul prodotto, “nelle more della definizione, con particolare riguardo a coloro che hanno ricevuto una sola dose, delle indicazioni relative alla loro vaccinazione con uno dei vaccini approvati da Ema, potrà essere rilasciato un certificato dialla vaccinazione anti Covid-19, in formato cartaceo o digitale”. E’ quanto prevede unadel ministero della Salute, emanata dopo indicazione del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus. “Tale certificazione, con validità fino al 30 ...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : E' da un mese (qui era il 16 luglio) che il corriere annuncia per domani il green pass per un diritto essenziale, o… - marialauraloi : RT @AnnaPass14: @borghi_claudio A mio nipote 14 aa con precedenti di pericardite, oggi hanno comunicato che non potrà più fare riabilitazio… - PSanesi : RT @borghi_claudio: Se la maggioranza procederà su una strada contraria a costituzione e trattati non rimane che il ricorso all'impugnazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Vaccino, così cambia la durata della quarantena. Niente tamponi gratuiti, scappatoia per Reithera Doccia fredda sulla scuola, il governo ha deciso: green pass obbligatorio Intanto non ci sarà nessun obbligo di green pass se ristoranti e bar di alberghi e strutture ricettive sono esclusivamente a ...

Green pass, Coldiretti: "Stop ristorante al chiuso per 11 milioni di italiani" E' quanto emerge dall'analisi diffusa in occasione dell'entrata in vigore dell'obbligo del green pass Sono circa 11 milioni gli italiani sopra i dodici anni che saranno costretti a rinunciare a sedersi al tavolo in bar e ristoranti al chiuso dove possono trovare posto solo le persone che ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass, Meloni “Contraria ma rispetterò le regole” “Vi siete chiesti perchè in Spagna e in Grecia con contagi più alti e vaccinazioni più basse delle nostre, non stanno neanche discutendo di mettere il green pass?”, ha continuato Meloni secondo la ...

Sicurezza e business in primo piano per BolognaFiere Dal 9 al 13 settembre, si potrà accedere alle 3 manifestazioni esibendo il Green Pass, in linea con le misure anti-covid del Ministero della Salute. “Dopo i primi eventi in presenza, nella seconda ...

Doccia fredda sulla scuola, il governo ha deciso:obbligatorio Intanto non ci sarà nessun obbligo dise ristoranti e bar di alberghi e strutture ricettive sono esclusivamente a ...E' quanto emerge dall'analisi diffusa in occasione dell'entrata in vigore dell'obbligo delSono circa 11 milioni gli italiani sopra i dodici anni che saranno costretti a rinunciare a sedersi al tavolo in bar e ristoranti al chiuso dove possono trovare posto solo le persone che ...“Vi siete chiesti perchè in Spagna e in Grecia con contagi più alti e vaccinazioni più basse delle nostre, non stanno neanche discutendo di mettere il green pass?”, ha continuato Meloni secondo la ...Dal 9 al 13 settembre, si potrà accedere alle 3 manifestazioni esibendo il Green Pass, in linea con le misure anti-covid del Ministero della Salute. “Dopo i primi eventi in presenza, nella seconda ...