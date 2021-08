Green pass Italia 6 agosto, come averlo e come si scarica (Di venerdì 6 agosto 2021) Green pass obbligatorio da oggi, 6 agosto 2021, in Italia. come ottenerlo? come si scarica? A cosa serve? Basta la prima dose di vaccino? Va usato per i ristoranti negli alberghi? Sono tante le domande, tra regole e novità, sul certificato verde. Per averlo, i cittadini di età superiore ai 12 anni devono soddisfare una delle 3 condizioni indicate: aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus; essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dalla Covid 19 negli ultimi sei mesi. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021)obbligatorio da oggi, 62021, inottenerlo?si? A cosa serve? Basta la prima dose di vaccino? Va usato per i ristoranti negli alberghi? Sono tante le domande, tra regole e novità, sul certificato verde. Per, i cittadini di età superiore ai 12 anni devono soddisfare una delle 3 condizioni indicate: aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus; essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dalla Covid 19 negli ultimi sei mesi. ...

borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : Se la maggioranza procederà su una strada contraria a costituzione e trattati non rimane che il ricorso all'impugna… - francobaietti : Con i covidioti al governo abbiamo raggiunto l ignoranza di gregge. - st_75 : RT @POPOLOdiTWlTTER: #Fedriga, Il #greenpass come la patente: 'Da esibire per i controlli di pubblici ufficiali' ... poi però non stupitev… -