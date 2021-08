Green pass, il governo ha deciso. Bus, metro, scuola e treni. Cosa cambia e da quando (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 7.230 i nuovi contagi di coronavirus in Italia oggi, giovedì 5 agosto 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 27 morti che portano a 128.163 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 212.227 tamponi, il tasso di positività è al 3,4%. In terapia intensiva si trovano 268 pazienti, 8 in più rispetto a ieri, con 25 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 2.409, +100 da ieri. Intanto nella serata di oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove regole per il Green pass. Il nuovo decreto è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono 7.230 i nuovi contagi di coronavirus in Italia oggi, giovedì 5 agosto 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 27 morti che portano a 128.163 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 212.227 tamponi, il tasso di positività è al 3,4%. In terapia intensiva si trovano 268 pazienti, 8 in più rispetto a ieri, con 25 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 2.409, +100 da ieri. Intanto nella serata di oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove regole per il. Il nuovo decreto è ...

