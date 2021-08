Green pass, i prof che non lo hanno saranno senza stipendio dopo 5 giorni (Di giovedì 5 agosto 2021) Firenze, 5 agosto 2021 - I prof e gli insegnanti che non esibiranno il Green pass a scuola non avranno più lo stipendio a partire dal quinto giorno di assenza, visto che non potranno entrare a scuola ... Leggi su lanazione (Di giovedì 5 agosto 2021) Firenze, 5 agosto 2021 - Ie gli insegnanti che non esibiranno ila scuola non avranno più loa partire dal quinto giorno di as, visto che non potranno entrare a scuola ...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : E' da un mese (qui era il 16 luglio) che il corriere annuncia per domani il green pass per un diritto essenziale, o… - susymurzi : RT @AzzurraBarbuto: Ecco cosa penso: il Green Pass non impone solo dei divieti illegittimi (“Qui non puoi entrare perché non vaccinato”) ma… - carrosat : RT @Agenzia_Ansa: Tutto il personale della scuola e dell'università dovrà avere ed esibire il Green pass. Il mancato rispetto delle disposi… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Speranza: "Green pass strumento per evitare chiusure e tutelare le libertà" AGI/Vista - "Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del green pass per gestire questa fase epidemica. I numeri davanti a noi sono incoraggianti con 70 milioni di dosi somministrate: in questa fase la scelta del governo è investire sul pass per evitare ...

Green pass: al via il nuovo decreto Alla fine è arrivato. Dopo un lungo Consiglio dei ministri, il governo ha approvato il decreto sul Green pass. Secondo quanto previsto dal provvedimento, è stato innanzitutto introdotto l'obbligo del lasciapassare per i trasporti a lunga percorrenza. In particolare, dal primo settembre sarà ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Covid: Giovannini, ‘green pass trasporti da 1 settembre, ancora 618 mln per Tpl’ Condividi questo articolo:Roma, 5 ago.(Adnkronos) – L’obbligo di esibire il green pass su molti mezzi di trasporto “si applica dal 1° settembre fino al 31 dicembre” data di scandenza dello stato di em ...

Green pass obbligatorio: le novità per alberghi e ristoranti Green pass, il nuovo decreto sancisce le regole aggiornate per alberghi, ristoranti e bar al chiuso. Ecco tutte le novità ...

AGI/Vista - "Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento delper gestire questa fase epidemica. I numeri davanti a noi sono incoraggianti con 70 milioni di dosi somministrate: in questa fase la scelta del governo è investire sulper evitare ...Alla fine è arrivato. Dopo un lungo Consiglio dei ministri, il governo ha approvato il decreto sul. Secondo quanto previsto dal provvedimento, è stato innanzitutto introdotto l'obbligo del lasciapassare per i trasporti a lunga percorrenza. In particolare, dal primo settembre sarà ...Condividi questo articolo:Roma, 5 ago.(Adnkronos) – L’obbligo di esibire il green pass su molti mezzi di trasporto “si applica dal 1° settembre fino al 31 dicembre” data di scandenza dello stato di em ...Green pass, il nuovo decreto sancisce le regole aggiornate per alberghi, ristoranti e bar al chiuso. Ecco tutte le novità ...